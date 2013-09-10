У Польщі чоловік повернув видані йому "зайві" 40 тисяч євро
17:37, 10 вересня 2013Світ
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На Заході Польщі клієнт одного з обмінних пунктів віддав виданні йому помилково 180 тис. злотих (понад 40 тис. євро), які він отримав під час обміну близько 5 тис. євро.
Касир помилилася на "один нуль"
"Під час обміну євро на злоті жінка виплатила клієнтові 200 тис. злотих замість 20 тис. Чесний клієнт повернув "зайві" гроші в найближчому відділені поліції", - повідомляє канал TVN24, зазначаючи, що касир обмінника помилилася на "один нуль".
За його даними, ні чоловік, ні касир спочатку не помітили помилку.
"Жінка помітила помилку, коли чоловік вже поїхав, а він побачив більшу суму, вже коли приїхав додому", - повідомляє телеканал.
Чоловік міняв євро на злоті після повернення з Німеччини.
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