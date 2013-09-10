У Польщі чоловік повернув видані йому "зайві" 40 тисяч євро

"Під час обміну євро на злоті жінка виплатила клієнтові 200 тис. злотих замість 20 тис. Чесний клієнт повернув "зайві" гроші в найближчому відділені поліції", - повідомляє канал TVN24, зазначаючи, що касир обмінника помилилася на "один нуль".

За його даними, ні чоловік, ні касир спочатку не помітили помилку.

"Жінка помітила помилку, коли чоловік вже поїхав, а він побачив більшу суму, вже коли приїхав додому", - повідомляє телеканал.

Чоловік міняв євро на злоті після повернення з Німеччини.