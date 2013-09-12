Пастора, який намагався спалити Корани, випустили під заставу

Як передає агентство Рейтер, поліція заарештувала Джонса і його помічника в ніч на четвер у невеликому місті Малберрі. Пастор перебував за кермом вантажівки з металевим причепом, в якому лежали копії священного для мусульман писання, облиті гасом.

Джонс повідомив, що копій рівно 2998, що відповідає числу жертв трагедії 11 вересня 2001 року, пише РІА Новости.

Представник місцевого шерифа повідомив, що кожен із звільнених заплатив в якості застави 2,5 тисячі доларів. Пастор і його помічник звинувачуються в зберіганні небезпечних матеріалів у непридатною для цього ємності. Перші слухання у цій справі призначені на 15 жовтня.