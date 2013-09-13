У Мексиці депутата вбили мачете під час інтерв'ю

За даними прокуратури штату, трагедія сталася в місті Морелія, коли депутат від опозиційної Партії демократичної революції Осбальдо Лукатер давав інтерв'ю в салоні своєї машини місцевому журналістові. За кермом сидів брат депутата. У цей момент до автомобіля підійшли кілька людей, витягли трьох чоловіків, які перебували в салоні, і змусили їх лягти на землю. Пограбувавши своїх жертв, злочинці завдали їм кілька ударів мачете, пише РІА Новости.

Лукатер помер дорогою в лікарню, його брат і журналіст отримали поранення, проте їхньому життю зараз ніщо не загрожує.

У штаті Мічоакан ось вже протягом декількох місяців спостерігається неспокійна ситуація, пов'язана з активністю наркокартелю Лицарі ордену тамплієрів. Злочинці влаштовували напади на поліцейські конвої, в зіткненнях загинули десятки людей.

Як зазначають місцеві ЗМІ, убитий депутат неодноразово публічно засуджував атмосферу насильства в низці районів штату, отримуючи згодом анонімні погрози.