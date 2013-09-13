Доповідь експертів з хімзброї в Сирії генсеку ООН представлять у вихідні

Про це агентству Ассошіейтед Прес повідомив глава експертної групи Оке Селлстром, пише РІА Новости.

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За його словами, дата подання звіту широкої громадськості поки не визначена.

"Звіт закінчено, проте коли його буде оприлюднено - вирішувати генеральному секретарю", - зазначив Оке Селлстром.

Раніше заступник представника генсека ООН Фархан Хак повідомив, що Пан Гі Мун поки не отримував доповідь експертів щодо застосування хімзброї в Сирії. Виступаючи раніше на закритому засіданні в ООН, яке транслювалося по внутрішньому телеканалу, Пан Гі Мун сказав, що це буде всеосяжним документом про застосування хімзброї в Сирії, але поки він не може говорити про це публічно. Він також звинуватив президента Сирії Башара Асада в "злочинах проти людяності".