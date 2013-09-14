ООН обіцяє підтримку для США і РФ у знищенні сирійської хімзброї
15:40, 14 вересня 2013Світ
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вітає домовленість РФ і США зі знищення хімзброї в Сирії і обіцяє підтримку ООН щодо реалізації цієї угоди.
Пан Гі Мун вітає домовленість США та РФ
"Генеральний секретар вітає, що РФ і США досягли домовленості щодо знищення хімзброї в Сирії. Генсек ООН обіцяє повну підтримку ООН з реалізації даного плану", - йдеться в заяві ООН.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на офіційну заяву ООН.
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Пан Гі Мун висловив надію, що домовленість США і РФ допоможе запобігти подальшому застосуванню хімзброї в Сирії.
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