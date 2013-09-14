ООН обіцяє підтримку для США і РФ у знищенні сирійської хімзброї

"Генеральний секретар вітає, що РФ і США досягли домовленості щодо знищення хімзброї в Сирії. Генсек ООН обіцяє повну підтримку ООН з реалізації даного плану", - йдеться в заяві ООН.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на офіційну заяву ООН.

На тему: Росія та США домовилися про нагляд над хімзброєю Сирії

Пан Гі Мун висловив надію, що домовленість США і РФ допоможе запобігти подальшому застосуванню хімзброї в Сирії.