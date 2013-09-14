Аргентина та Бразилія об'єднаються у боротьбі із кібершпигунством США

Приводом стала інформація, що з'явилася в ЗМІ, про стеження за бразильським президентом Ділмою Руcсефф .

«Ми вирішили, що до кінця року проведемо в Бразилії зустріч, спрямовану на пошук шляхів захисту від кіберзагроз США», - заявив міністр оборони Аргентини Августин Россі після переговорів зі своїм бразильським колегою Цельсієм Аморімом.

Про це повідомляє Russia Today.

«Крім індивідуальних спроб, що вживаються кожною з країн, необхідно тісне співробітництво. Це допоможе нам зменшити ризик подібних атак надалі», - додав він.

Аморім, у свою чергу, запевнив, що обидві країни мають хороший потенціал для створення програм, здатних захистити від ризику подальшого кібершпіонажу. За його словами, бразильська сторона з радістю прийме аргентинських колег.

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Минулого тижня президент Бразилії Ділма Руссефф заявила, що відкладе запланований візит до Вашингтона доти, доки Обама не принесе офіційних вибачень. Влада країни також повідомила, що почала розслідування стосовно місцевих телекомунікаційних компаній, які могли надавати конфіденційні дані Агентству національної безпеки США (АНБ). Бразильський уряд засудив дії американської спецслужби, назвавши їх «неприпустимим і неприйнятним» порушенням суверенітету іншої держави.

Посилаючись на дані, оприлюднені колишнім співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом, журналіст The Guardian Гленн Гринвальд розповів, що АНБ здійснювало стеження за президентами Бразилії та Мексики. Інформація про те, що розмови і листування Ділми Руcсефф перехоплювалися за допомогою DNI Presenter (спеціальної програми для зламування електронної пошти та онлайн -чатів), прозвучала також в ефірі бразильського Globo TV .