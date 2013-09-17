Бразилія хоче відмовитися від "американського інтернету" через шпигунство США

Таке рішення обумовлене недавнім скандалом навколо американських спецслужб, що проводили масштабне онлайн-стеження по всьому світу, пише Russia Today.

Президент Бразилії Ділма Русеф вже дала вказівку розробити ряд заходів для того, щоб інтернет в країні став більш незалежний. Пов'язано таке рішення з нещодавним оприлюдненням даних колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, який розповів всьому світу, що Агентство національної безпеки США (АНБ) зламувало державні сайти і перехоплювало телефонні переговори лідерів держав, в тому числі бразильського президента.

Багато експертів вважають, що такий крок може призвести до роздроблення інтернету на сегменти, залежні від політики тих чи інших держав.

Поки що влада Бразилії не пропонує забороняти громадянам відвідувати американські інтернет-ресурси, повідомляє San Francisco Chronicle. Головна ідея реформи у сфері інтернету полягає в тому, щоб всі дані користувачів-бразильців зберігалися на місцевих серверах.

За темою: Аргентина та Бразилія об'єднаються в боротьбі із кібершпигунством США

Водночас, спроба найбільшої економіки в Латинській Америці ізолюватися від стеження АНБ коштуватиме країні величезних грошових вкладень, вважають експерти. Фахівці сумніваються, чи зможе Бразилія повністю реалізувати намічені плани, оскільки це дуже дорого.

Нагадаємо, згідно з документами, оприлюдненими Едвардом Сноуденом, АНБ здійснювало стеження за президентами Бразилії та Мексики. Розмови та листування Ділми Русеф перехоплювалися за допомогою DNI Presenter (спеціальної програми для злому електронної пошти та онлайн -чатів).