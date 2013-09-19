Американець визнав себе винним у стрільбі по Білому домі

У рамках операції з правосуддям Ортега-Ернандес визнав себе винним за двома з 19 осудним йому статей, а прокуратура погодилася зняти найсерйозніше звинувачення в замаху на президента США Барака Обаму, пише РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес. Однак, підсудному загрожує понад 27 років в'язниці.

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Ортега-Ернандес стріляв по Білому домі з напівавтоматичної гвинтівки з рухомого автомобіля. Потерпілих не було, але кулі залишили сліди на стінах резиденції президента США. Барак Обама і перша леді Мішель Обама в той момент були відсутні, але в будівлі перебували члени їх сім'ї.

Прокурори заявили на процесі, що підсудний називав Обаму "антихристом" і протягом ряду місяців погрожував вбити його. Очікується, що вирок у справі буде винесено в січні 2014 року.