Лідери країн ЄС підписали нову Лісабонську угоду

Лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали у Лісабоні нову угоду ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, на початку урочистої церемонії підписання виступили прем’єр-міністр головуючої в ЄС Португалії Жозе СОКРАТЕШ, Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ.

У своїх промовах вони заявили про те, що нова Угода ЄС зробить Європу сильнішою і більш демократичною.

“Нам потрібен сьогодні більш сильний Союз. Більш сильний для того, щоб відповідати бажанням європейських громадян, щоб просувати європейську економіку і щоб захищати європейські цінності. Але Європа більш амбіційна, це також найважливіший внесок, який ми можемо зробити для кращого світу”, - сказав Ж.СОКРАТЕШ.

Президент Єврокомісії, у свою чергу, зазначив, що важливість нової угоди полягає в тому, що ця угода стала угодою розширеної Європи, а також в тому, що вона дає більше громадянам ЄС.

“Вона дасть можливість дати більше результатів громадянам. Вона посилює демократію в ЄС, посилюючи роль Європарламенту та національних парламентів”, - заявив Ж.БАРРОЗУ.

Президент Європарламенту звернув увагу на те, що нова угода, з одного боку, посилює захист фундаментальних прав громадян ЄС, а з іншого, - розширює демократію в ЄС.

“Сьогодні Європарламент – в центрі європейської демократії. Історія успіху демократії в ЄС напряму пов’язана з історією посилення повноважень Європарламенту”, - сказав Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ, додавши, що також вважає дуже важливим посилення ролі національних парламентів у вирішенні загальноєвропейських питань.

При цьому Президент Європарламенту наголосив на тому, що підписуючи сьогодні угоду лідери ЄС також беруть зобов’язання своєчасно ратифікувати цей документ – до січня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, лідери ЄС схвалили нову угоду 19 жовтня на неформальному самміті в Лісабоні. Нова угода стала заміною Конституції ЄС, яку не вдалося схвалити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах в 2005 році. Після провалу Конституції, з документу було вилучено всі положення, що вели до символічного створення єдиної держави ЄС, зокрема, положення про такі символи, як прапор, гімн та герб ЄС.

Нова угода, що отримала назву Лісабонської, вносить зміни до Угоди про Європейський Союз, підписаної в 1992 році в Маастріхті, та Угоди про створення Європейського Співтовариства, підписаної в 1957 році в Римі.

Угода передбачає, зокрема, посилення ролі національних парламентів, зміну системи підрахунку голосів в Раді міністрів ЄС, створення посади Верховного представника Союзу з закордонних справ та безпекової політики, якій, має, водночас, бути віце-президентом Єврокомісії.

Угода зменшує кількість депутатів Європарламенту з 785 до 750, посилює роль Президента Єврокомісії, перетворює Раду ЄС в інституцію та створює посаду Президента ЄС, змінює систему 6-місячного президентства в Радах міністрів ЄС.

В угоді ЄС також з’явиться перехресне посилання на Хартію фундаментальних прав, яке, однак, не буде діяти для Великобританії, яка побоюється посилення ЄС в питаннях соціального захисту.

Після сьогоднішнього підписання Угоди країни-члени ЄС повинні будуть ратифікувати документ до 2009 року.