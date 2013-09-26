Обама як і раніше готовий зустрітися з президентом Ірану

"Він (Обама) допускав можливість неформальної зустрічі з президентом Роухані і як і раніше налаштований на це", - заявив журналістам офіційний представник Білого дому Джей Карні , передає РІА Новости.

За його словами, особиста зустріч не настільки важлива, як демонстрація серйозності намірів, якої американці чекають від Ірану.

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"Тепер завдання Ірану показати, що він серйозно налаштований дотриматися своїх міжнародних зобов'язань" , - додав Карні .

Як повідомив раніше Білий дім, американська сторона запропонувала іранцям неформальну зустріч президентів на полях Генасамблеї ООН, але отримала відмову. Між двома країнами зберігається конфлікт через іранську ядерну програму.

Раніше представники Білого дому пояснювали, що відмова Роухані від зустрічі з Обамою може пояснюватися внутрішньополітичної кон'юнктурою в Ірані. Схожу думку висловила в інтерв'ю газеті Hill Сюзанн Малунов, дослідник Ірану в Брукінзькому інституті. На її думку, Роухані повинен враховувати антиамериканські настрої в іранському суспільстві. "Я не думаю , що прийшов час для рукостискання або будь-яких прямих переговорів" , - сказала вона.