Асад: Я готовий залишити пост президента, але не зараз
18:13, 29 вересня 2013Світ
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Президент Сирії Башар Асад готовий залишити свою посаду, якщо це поліпшить ситуацію в країні, але вважає, що зараз йому треба залишатися на своєму місці, заявив він в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.
Асад: Під час шторму не можна залишати корабель
"Якщо те, що я покину свій пост, поліпшить ситуацію, я готовий піти на це. Але зараз я повинен залишатися президентом", - заявив він.
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"Під час шторму не можна залишати корабель. Моя місія - привести цей корабель у порт і не кидати його", - додав Асад, повідомляє РІА Новости.
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