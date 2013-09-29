Асад: Я готовий залишити пост президента, але не зараз

"Якщо те, що я покину свій пост, поліпшить ситуацію, я готовий піти на це. Але зараз я повинен залишатися президентом", - заявив він.

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"Під час шторму не можна залишати корабель. Моя місія - привести цей корабель у порт і не кидати його", - додав Асад, повідомляє РІА Новости.