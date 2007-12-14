Саакашвілі подав до суду на ЦВК Грузії

Михайло Саакашвілі, який залишив посаду президента для участі у виборах, подав позов до міського суду Тбілісі проти Центрвиборчкому республіки. Він виступає проти позиції ЦВК, яка не дозволила голосувати грузинським миротворцям, що проходять службу в Косовому й Іраку.

За те, щоб позбавити військових у "гарячих точках" права брати участь у виборах, ЦВК проголосувала 11 грудня за наполяганням опозиції.

Члени Центрвиборчкому, що представляють опозиційні рухи і партії, заявили, що миротворці перебувають в умовах надзвичайного і військового стану. Вони послалися на конституцію Грузії, яка забороняє проводити голосування в такій обстановці.

Самі грузинські військові в Іраку протестують проти заборони голосувати. Про це вони заявили під час відеомосту з міністерством оборони. Вони обурені, хочуть скористатися своїм виборчим правом і висловлюють надію, що ЦВК перегляне свое рішення.

Лента.ру