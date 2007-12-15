Скасований надзвичайний стан у Пакистані

Президент Пакистану Первез Мушарраф у суботу вранці оголосив про скасування режиму надзвичайного стану в країні, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

"Громадянські права і свободи будуть відновлені в повному обсязі", - заявив Мушарраф, додавши, що скасування режиму ЧП дасть змогу забезпечити проведення чесних і вільних загальних парламентських виборів в країні, намічених на січень 2008 року.

Режим надзвичайного стану був введений президентом Пакистану 3 листопада 2007 року. Мушарраф призупинив дію конституції країни, роботу Верховного суду і ввів заборону на мовлення недержавних теле- і радіокомпаній. Запровадження надзвичайного стану влади Пакистану мотивували зростанням активності терористичних угруповань, що діють на території країни.