У Газпромі натякнули Тимошенко, що ціну на газ чіпати не варто

"Газпром" стурбований заявами, що лунають в Україні, про можливість перегляду газових домовленостей з Росією, заявив офіційний представник російського газового монополіста Сергій КУПРІЯНОВ.

"Зараз єдиним можливим місцем можливої напруженості може стати Україна, якщо буде обрано новий уряд, який спробує змінити вже підписані домовленості. Принаймні, такі заяви з української сторони звучать. Це нас не може не турбувати", - сказав С.КУПРІЯНОВ в ефірі російського телеканалу "Вести".

При цьому він нагадав, що "Газпром" вже підписав з Україною контракти на поставку газу в 2008 році.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Україна і Росія підписали контракти на поставку природного газу в 2008 році. Контракти на поставку газу до України в 2007 році були підписані між RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) і ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

4 грудня Росія і Україна погодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м. на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км, через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

На рубежі 2005-2006 років конфлікт довкола цін на газ для України призвів до його короткочасного відключення і збою поставок до Європи.