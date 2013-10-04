У Японії 14 тисяч людей постраждали від використання неякісної косметики

Про це сьогодні повідомили представники фірми, передає ІТАР-ТАСС.

Цього літа "Канебо" оголосила про відкликання понад 450 тисяч упаковок свого препарату, які придбали близько 250 тисяч людей. Таке рішення було прийнято після того, як лікарі-дерматологи з'ясували, що використання цих косметичних засобів призводить не до рівномірного відбілювання, а до появи на шкірі окремих яскравих білих плям. Причини цього досі не з'ясовані. Наразі у ряді клінік Японії проводяться спеціальні огляди для потерпілих від використання неякісної косметики.

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У "Канебо" вже принесли вибачення за те, що сталося. За оцінкою корпорації, відкликання косметики обійдеться їй приблизно в 5,6 млрд ієн (56 млн. доларів). Засоби продавалися по всій Японії у 15 тис. магазинів - від великих універмагів до невеликих крамничок.

За даними розслідування об'єднаної групи адвокатів, "Канебо" ще два роки тому почала одержувати перші скарги від споживачів, пов'язані з неякісною продукцією, проте до липня цього року не вживала жодних дій.

Японки традиційно прагнуть мати якомога світлішу шкіру, вважаючи це ознакою вишуканої краси. В давнину вони використовували білила, зараз застосовують складніші косметичні засоби. Компанія "Канебо" продає свою продукцію у всьому світі, у тому числі і в Росії.