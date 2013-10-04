Помер "архітектор перемоги" комуністів у в'єтнамській війні

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Спочатку Зіап працював шкільним вчителем, але в 1941 році він вступає у військово-політичну організацію Вьетмінь, де бере участь у формуванні загонів для боротьби з французьким колоніальним режимом у В'єтнамі, а згодом очолює наступ військ. У сучасній історії перемога в'єтнамських військ стала першим прецедентом, коли азіатський полководець перемагав армію західного типу.

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У 1946 році Зіап був призначений міністром внутрішніх справ Демократичної Республіки В'єтнам .

Надалі на посаді міністра оборони ДРВ Зіап взяв активну участь у боях проти американських військ під час війни 1957-1975 років. Під його керівництвом були розроблені і проведені ключові операції. Незважаючи на відсутність Зіапа у весняному наступі на Сайгон, який визначив підсумок війни, голова уряду ДРВ Фам Ван Донг назвав архітектором перемоги саме його.

Після відставки з політбюро В'єтнаму в 1982 році він став втрачати вплив. У 1991 році Зіап був знятий з усіх посад і перестав брати участь у роботі уряду. В останні роки генерал вів замкнутий спосіб життя і не з'являвся на публіці. Він є також автором низки публікацій з теорії ведення бойових дій .