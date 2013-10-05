Абрамович купує в Нью-Йорку особняк за $ 75 млн

За даними інформаційного порталу про нерухомість Trulia, Абрамович підписав договір купівлі-продажу будинку у Верхньому Іст-Сайді - найреспектабельнішій частині Манхеттена. Тепер підприємцю залишилося залагодити лише незначні формальності, пов'язані з покупкою, пише РІА Новости.

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Куплений Абрамовичем будинок загальною площею 903 квадратних метри був збудований в 1920-і роки для вугільного магната Едварда Бервінда. У 2005 році будівлю, до того часу розділену на три квартири, викупив забудовник Ховард Ронсон. Він хотів знову перетворити будинок в особняк, але в 2007 році помер. Торік родичі Ронсона виставили будинок на продаж за 72 мільйони доларів.

Як пише видання New York Post, 46-річний Абрамович і його 31-річна подруга Дарина Жукова, яка у квітні цього року народила бізнесмену другу дитину, протягом останнього року активно шукали собі нерухомість у Нью-Йорку.