У Ємені викрадено співробітника UNICEF

Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на дипломатичне джерело.

Напад було скоєно перед північним в'їздом до столиці країни Сану. Викрадений є уродженцем Сьєрра-Леоне, пише РІА Новости.

На тему: У Ємені невідомі намагалися викрасти посла Німеччини і вбили її охоронця

Раніше в неділю група озброєних людей напала на співробітника німецького посольства в Сані, загинула одна людина. За даними Франс Прес, зловмисники хотіли викрасти посла Німеччини, замах зірвався, але загинув охоронець посла. МЗС ФРН поки не підтверджує вбивство співробітника німецького посольства в Ємені.