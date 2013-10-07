У Ємені викрадено співробітника UNICEF
04:01, 07 жовтня 2013Світ
368 0
Співробітник місії Міжнародного надзвичайного дитячого фонду ООН (UNICEF) в Ємені в неділю був викрадений бойовиками.
Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на дипломатичне джерело.
Напад було скоєно перед північним в'їздом до столиці країни Сану. Викрадений є уродженцем Сьєрра-Леоне, пише РІА Новости.
На тему: У Ємені невідомі намагалися викрасти посла Німеччини і вбили її охоронця
Раніше в неділю група озброєних людей напала на співробітника німецького посольства в Сані, загинула одна людина. За даними Франс Прес, зловмисники хотіли викрасти посла Німеччини, замах зірвався, але загинув охоронець посла. МЗС ФРН поки не підтверджує вбивство співробітника німецького посольства в Ємені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter