15 осіб загинули і 83 постраждали в результаті заворушень в Єгипті

01:08, 07 жовтня 2013
Світ
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Щонайменше 15 осіб загинули і 83 постраждали сьогодні в результаті заворушень в Єгипті.

15 осіб загинули і 83 постраждали в результаті заворушень в Єгипті / Фото : Maggie Osama, Flickr

Такі дані наводить міністерство охорони здоров`я країни, передає ІТАР-ТАРС.

У Каїрі і низці провінцій протягом дня неодноразово спалахували сутички між прихильниками позбавленого влади військовими на початку липня президента Мухаммеда Мурсі, з одного боку, і співробітниками правопорядку і місцевими жителями - з іншої.

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”Брати-мусульмани” приурочили свої мітинги до відзначення єгиптянами 40-річчя початку арабо-ізраїльської війни 1973 року. Ще напередодні цієї важливої для країни дати були значно посилені заходи безпеки у зв`язку з інформацією спецслужб про підготовку прихильниками ісламістів провокацій.

Раніше сутичками було охоплено кілька районів столиці. ”Брати” намагалися пробитися на центральну площу Тахрір, проте були зупинені силовиками, які активно застосовували сльозогінний газ.

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