У Росії чоловік поранив стамескою і облив бензином людей в офісі
Невідомий у понеділок увірвався в офіс підприємства в центрі Владивостока, поранив ножем двох людей і облив бензином ще двох.
"Чоловік зайшов до приймальні і майже відразу мовчки почав поливати бензином все навколо себе. Після того, як його спробували зупинити, він гострим предметом, дуже схожим на будівельний інструмент, порізав трьох співробітників, завдавши їм глибокі рани", - повідомив РІА Новости колега постраждалих.
Після цього іншим співробітникам установи вдалося скрутити нападника.
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Поліція приїхала досить швидко і відвезла нападника у відділення, зазначив співрозмовник агентства. Поранених забрала карета інтенсивної терапії. На місці НП працюють слідчі.
Як повідомив представник міського УМВС, поліція підозрює чоловіка в хуліганстві.
За даними поліції, чоловік прийшов скаржитися на погане медичне обслуговування, але при цьому заздалегідь взяв із собою стамеску.
"Підозрюваному 50 років, він завдав стамескою дві колото-різані рани охоронцеві. Поранення рук і ніг отримали ще дві людини. Поліцейські проводять перевірку за фактом хуліганських дій", - сказав співрозмовник агентства.
Він поки не має інформації, чому чоловіка підозрюють саме у хуліганстві.