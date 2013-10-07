У Росії чоловік поранив стамескою і облив бензином людей в офісі

"Чоловік зайшов до приймальні і майже відразу мовчки почав поливати бензином все навколо себе. Після того, як його спробували зупинити, він гострим предметом, дуже схожим на будівельний інструмент, порізав трьох співробітників, завдавши їм глибокі рани", - повідомив РІА Новости колега постраждалих.

Після цього іншим співробітникам установи вдалося скрутити нападника.

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Поліція приїхала досить швидко і відвезла нападника у відділення, зазначив співрозмовник агентства. Поранених забрала карета інтенсивної терапії. На місці НП працюють слідчі.

Як повідомив представник міського УМВС, поліція підозрює чоловіка в хуліганстві.

За даними поліції, чоловік прийшов скаржитися на погане медичне обслуговування, але при цьому заздалегідь взяв із собою стамеску.

"Підозрюваному 50 років, він завдав стамескою дві колото-різані рани охоронцеві. Поранення рук і ніг отримали ще дві людини. Поліцейські проводять перевірку за фактом хуліганських дій", - сказав співрозмовник агентства.

Він поки не має інформації, чому чоловіка підозрюють саме у хуліганстві.