BBC: Arctic Sunrise може затонути у російському порту

Лист пана Убелса з попередженням зачитали у понеділок на прес-конференції організації Greenpeace, якій належить криголам, повідомляє BBC Україна.

Голландця Маннеса Убелса, заарештованого разом з іншими активістами Greenpeace за підозрою у піратстві, минулої п'ятниці доправили на борт судна, щоб він перевірив його стан.

На його думку, якщо не підтримувати постійну роботу електрогенераторів, на кораблі відімкнеться аварійна сигналізація, яка сповіщає про протіканнях.

Зараз криголам контролює берегова охорона, яка, однак, не має змоги стежити за технічним станом судна.

"Уникнути затоплення судна"

"Наш корабель заарештували, і він опинився у зоні вашої відповідальності. Як старший механік судна, повинен попередити вас про можливі ризики", - зацитувала лист Маннеса Убелса агенція "Інтерфакс".

Опинившись на судні, механік виявив, що у справному стані залишився тільки один з двох електрогенераторів судна. Якщо зупиниться і він, то перестануть працювати всі основні системи, за винятком резервної.

"У корабля більше не буде системи аварійної сигналізації. Звичайні протікання забортної води у моторне відділення не викликатимуть спрацьовувань сигналізації", - йдеться у зверненні Маннеса Убелса до російської влади, в якому він також попросив дозволити йому подбати про судно, аби уникнути його затоплення.

Представник Greenpeace Дмитро Артамонов також зазначив, що можливе протікання палива загрожує Кольській затоці екологічною катастрофою.

Апеляція, а тоді ЄСПЛ

У Greenpeace також повідомили, що через умови, в яких утримують активістів, там мають намір звертатися до Європейського суду з прав людини із позовом на Росію.

На тему: Адвокати просять помістити активістів Greenpeace під домашній арешт

За словами адвоката "Грінпіс Інтернешнл" Сергія Голубка, у деяких камерах холодно, а у вбираннях встановлені відеокамери.

Окрім того, не всі активісти мають доступ до питної води і достатніх прогулянок.

"Ми пропонуємо обрати альтернативні запобіжні заходи - йдеться про домашній арешт, але суди відмовляють нам, апеляції починаються завтра", - повідомив адвокат 7 жовтня.

"Питання з приводу оскарження незаконності затримання до Європейського суду буде подаватися на наступний день після винесення ухвали щодо апеляції", - сказав він.

Порушення і розкрадання

Паралельно адвокати Greenpeace мають намір подавати заяви про злочини, скоєні щодо активістів під час захоплення судна.

Зокрема юрист Олександр Мухортов, який представляє інтереси капітана Arctic Sunrise, зазначив, що під час операції на судно напали озброєні люди в балаклавах і не представившись, погрожуючи зброєю, взяли управління судном і вилучили особисті речі екіпажу.

Окрім того, за його словами, взяття людей під варту не оформили документально: тільки потім склали протокол затримання, який капітан не підписав, оскільки описане у документі, за його словами, не відповідало дійсності.

"Детально обговоривши подію з моїм підзахисним, було ухвалене рішення про подання заяви до поліції за фактами розкрадання особистих речей з каюти і незаконного позбавлення волі", - повідомила керівник адвокатської групи Greenpeace у Мурманську.

Наприкінці минулого тижня також стало відомо, що Нідерланди подаютьна Росію до Міжнародного трибуналу ООН з морського права, вимагаючи від російської влади звільнити активістів Greenpeace і їхнє судно.

"Нідерланди, як держава, під чиїм прапором ходить Arctic Sunrise, на підставі Конвенції ООН з морського права сьогодні ініціювали арбітражний процес з метою домогтися звільнення незаконно, як ми вважаємо, затриманих судна і команди" , - повідомив минулої п'ятниці у листі парламенту Нідерландів міністр закордонних справ Франс Тіммерманс.

18 вересня російські прикордонники затримали 30 активістів Greenpeace з різних країн при спробі видертися на нафтову платформу компанії "Газпром". У такий спосіб екологи хотіли висловити протест проти розробки корисних копалин в Арктиці.

Судно відбуксували до Мурманська, де влада звинуватила затриманих у піратстві. Їм загрожує до 15 років в'язниці. У числі затриманих є українець.