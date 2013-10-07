Литва призупинила ретрансляцію "Першого каналу" Росії

22:54, 07 жовтня 2013
Світ
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У понеділок ввечері в Литві припинено трансляцію "Першого балтійського каналу" (ПБК), основне мовлення якого являє собою ретрансляцію російського "Першого каналу".

Перший канал

Як повідомляють РІА Новости, трансляцію призупинив другий за величиною надавач послуг кабельного телебачення в Литві Cgates, передплатниками якого є близько півмільйона людей.

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Підставою для припинення трансляції стала програма "Людина і закон" від 5 жовтня, в якій, нібито, були спотворені факти про вільнюські події 13 січня 1991 року.

"Ми від своїх клієнтів отримали велику кількість скарг з приводу змісту передачі "Людина і закон", показаної в п'ятницю о 18.55, яка, можливо, порушила литовські закони. Тимчасово ми припиняємо ретрансляцію каналу, поки не отримаємо роз'яснень ПБК і литовських інстанцій щодо ситуації, що склалася. Сподіваємося, що трансляція буде відновлена ​​найближчими днями", - написано на заставці Cgates на каналі, призначеному для мовлення ПБК.

Раніше в понеділок, Комісія з радіо і телебачення Литви повідомила про те, що у зв'язку з виходом в ефір "Першого балтійського каналу", який перебуває в юрисдикції Латвії, програми "Людина і закон", в якій були спотворені і тенденційно представлені факти про події 13 січня, вона почала розслідування і звернулася до Національної медіа ради Латвії з приводу співпраці у встановленні відповідальності відповідно до національного законодавства та принципів конвенції Ради Європи "Телебачення без кордонів" відносно того ретранслятора, що їх порушив.

Комісія з радіо і телебачення Литви планує обговорити це питання більш детально на засіданні 9 жовтня.

Верховна Рада Литви 11 березня 1990 оголосила про відновлення незалежності республіки, але влада СРСР назвала це рішення таким, що суперечить конституції. У січні 1991 року в Литві почалися несанкціоновані акції протесту, після чого в республіку було перекинуто бійців спецпідрозділів, частин ВДВ, які зайняли низку стратегічних об'єктів.

У ніч на 13 січня колона радянської бронетехніки попрямувала до центру Вільнюса. У ході сутичок демонстрантів з військовими, котрі виступали на боці радянської влади, біля телецентру загинуло 14 людей, понад 600 було поранено. Співробітники спецслужб заявляли, що сутички стали результатом великомасштабної провокації, а всі загиблі були застрелені снайперами.

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