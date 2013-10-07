Литва призупинила ретрансляцію "Першого каналу" Росії

Як повідомляють РІА Новости, трансляцію призупинив другий за величиною надавач послуг кабельного телебачення в Литві Cgates, передплатниками якого є близько півмільйона людей.

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Підставою для припинення трансляції стала програма "Людина і закон" від 5 жовтня, в якій, нібито, були спотворені факти про вільнюські події 13 січня 1991 року.

"Ми від своїх клієнтів отримали велику кількість скарг з приводу змісту передачі "Людина і закон", показаної в п'ятницю о 18.55, яка, можливо, порушила литовські закони. Тимчасово ми припиняємо ретрансляцію каналу, поки не отримаємо роз'яснень ПБК і литовських інстанцій щодо ситуації, що склалася. Сподіваємося, що трансляція буде відновлена ​​найближчими днями", - написано на заставці Cgates на каналі, призначеному для мовлення ПБК.

Раніше в понеділок, Комісія з радіо і телебачення Литви повідомила про те, що у зв'язку з виходом в ефір "Першого балтійського каналу", який перебуває в юрисдикції Латвії, програми "Людина і закон", в якій були спотворені і тенденційно представлені факти про події 13 січня, вона почала розслідування і звернулася до Національної медіа ради Латвії з приводу співпраці у встановленні відповідальності відповідно до національного законодавства та принципів конвенції Ради Європи "Телебачення без кордонів" відносно того ретранслятора, що їх порушив.

Комісія з радіо і телебачення Литви планує обговорити це питання більш детально на засіданні 9 жовтня.

Верховна Рада Литви 11 березня 1990 оголосила про відновлення незалежності республіки, але влада СРСР назвала це рішення таким, що суперечить конституції. У січні 1991 року в Литві почалися несанкціоновані акції протесту, після чого в республіку було перекинуто бійців спецпідрозділів, частин ВДВ, які зайняли низку стратегічних об'єктів.

У ніч на 13 січня колона радянської бронетехніки попрямувала до центру Вільнюса. У ході сутичок демонстрантів з військовими, котрі виступали на боці радянської влади, біля телецентру загинуло 14 людей, понад 600 було поранено. Співробітники спецслужб заявляли, що сутички стали результатом великомасштабної провокації, а всі загиблі були застрелені снайперами.