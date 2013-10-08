Померла польська письменниця детективів Йоанна Хмелевська

Про це повідомив телеканал TVN24.

Й.Хмелевська (справжнє ім'я Ірена Барбара Йоанна Беккер) народилася 2 квітня 1932 р. у Варшаві в родині директора банку. У 1954р. вона закінчила архітектурний факультет Варшавського політехнічного інституту, працювала архітектором, проте великим архітектором себе ніколи не вважала, пише РБК.

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Одного разу, у Франції, вона побачила невелику каплицю в Орлі і зрозуміла: такого їй ніколи не створити. У підсумку Й.Хмелевська облишила свою професію і зайнялася письменницькою працею.

Її перший роман "Клин клином" вийшов у 1964р. Загалом Хмелевська написала понад 60 книг - детективних романів і книг публіцистичного характеру, включаючи "Автобіографію" в семи частинах.