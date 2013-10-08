У Камбоджі через повені потонули щонайменше 83 людини

"Зараз ми маємо інформацію про 83 потонулих, понад 800 тисяч людей в 15 провінціях, які потрапили під удар стихії, були змушені покинути свої будинки", - заявив заступник глави національного комітету з ліквідації катастроф Нхім Ванда (Nhim Vanda).

Він додав, що влада продовжує евакуювати людей на височини. "Одночасно з цим добровольці і камбоджійський Червоний хрест надають допомогу постраждалим", - зазначив Ванда, повідомляє РІА Новости.

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Повідомляється, що від підйому води постраждали близько 120 тисяч будинків, а також 120 тисяч гектарів рисових полів.

Повені щорічно відбуваються в Камбоджі в період з серпня по жовтень. За даними місцевих ЗМІ, за останні час найбільш руйнівна з них була зареєстрована в 2011 році, коли жертвами "великої води" стали 250 осіб.