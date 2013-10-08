У Білорусі золотовалютні резерви за місяць скоротилися на 4,2%

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації і громадських зв'язків Національного банку Білорусі.

У національному визначенні обсяг золотовалютних резервів скоротився на 374,9 млн. дол. і на 1 жовтня становив 8,045 млрд дол. в еквіваленті.

«Скорочення обсягу золотовалютних резервів в основному обумовлене зниженням ціни на золото на міжнародному ринку дорогоцінних металів, а також погашенням Національним банком і урядом Білорусі зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті, які у вересні поточного року були виконані в повному обсязі», - зазначили в Національному банку Білорусі.

Читайте також: У Білорусі слідом за комунальними послугами дорожчає хліб

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Білорусь здійснила чергове погашення основного боргу за кредитом Міжнародного валютного фонду на суму 83,4 млн. дол., а 30 вересня – на суму 83,9 млн. дол.

Довідка УНІАН. Золотовалютні резерви Білорусі відповідно до методології Міжнародного валютного фонду на 1 січня 2013 року становили 8,095 млрд дол. в еквіваленті. У національному визначенні обсяг золотовалютних резервів дорівнював 8,763 млрд дол.