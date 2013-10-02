У Білорусі значно підвищили ціни на газ для населення

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського уряду, відповідне рішення передбачено постановою Ради міністрів Білорусі від 27 вересня № 849.

Зокрема, включений до складу комунальних послуг тариф на теплову енергію для потреб опалення й гарячого водопостачання зріс на 3% (7,8 дол.) за 1 Гкал.

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Кубометр газу, використовуваний у житлових будинках і квартирах зі встановленими приладами індивідуального обліку витрати, за наявності індивідуальних газових опалювальних приладів або газових водонагрівачів у опалювальний період подорожчав на 12,7% (до 0,044 дол.), у літній - на 32,2% (до 0,14 дол.).

Постановою також підвищено ціни на газ, використовуваний для опалення нежитлових приміщень, а також газ скраплений, використовуваний у житлових будинках і квартирах.