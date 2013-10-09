Снігопади у США стали причиною загибелі чотирьох людей

02:05, 09 жовтня 2013
Світ
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Не менш чотирьох людей загинули в результаті сильних снігопадів у США.

Снігопад у США. Фото ЕРА

До 120 см опадів випало в штатах Південна Дакота, Небраска, Айова, Вайомінг і Колорадо, повідомляє Росбалт з посиланням на Associated Press.

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В результаті негоди також відбувся масовий обрив ліній електропередачі, через що понад 20 тисяч людей залишилися без світла.

Крім того, під вагою снігу впали сотні дерев, перекривши деякі ділянки автотрас, а також пошкодивши безліч житлових будинків.

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