Снігопади у США стали причиною загибелі чотирьох людей

До 120 см опадів випало в штатах Південна Дакота, Небраска, Айова, Вайомінг і Колорадо, повідомляє Росбалт з посиланням на Associated Press.

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В результаті негоди також відбувся масовий обрив ліній електропередачі, через що понад 20 тисяч людей залишилися без світла.

Крім того, під вагою снігу впали сотні дерев, перекривши деякі ділянки автотрас, а також пошкодивши безліч житлових будинків.