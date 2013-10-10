Колишній офіцер поліції обстріляв з гвинтівки будівлю суду в США

Зловмисник відкрив по будівлі вогонь з штурмової гвинтівки і в загальній складності справив від 15 до 25 пострілів. Після цього він був застрелений поліцейськими, які прибули на місце.

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В результаті інциденту невеликі поранення отримала одна людина, що знаходилася в будівлі, повідомляє Lenta.ru.

Як пізніше повідомили в місцевій мерії, стріляв колишній офіцер поліції. За даними влади, він прослужив в органах правопорядку більше 20 років і вийшов у відставку 13 років тому.

Мотиви стрілка на даний момент залишаються невідомими.