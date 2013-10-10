Колишній офіцер поліції обстріляв з гвинтівки будівлю суду в США
07:12, 10 жовтня 2013Світ
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У місті Уілінг в штаті Західна Віргінія відставний офіцер поліції обстріляв будівлю суду.
Чоловіка застрелили поліцейські, які прибули на місце / Фото: allforhunt.com
Зловмисник відкрив по будівлі вогонь з штурмової гвинтівки і в загальній складності справив від 15 до 25 пострілів. Після цього він був застрелений поліцейськими, які прибули на місце.
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В результаті інциденту невеликі поранення отримала одна людина, що знаходилася в будівлі, повідомляє Lenta.ru.
Як пізніше повідомили в місцевій мерії, стріляв колишній офіцер поліції. За даними влади, він прослужив в органах правопорядку більше 20 років і вийшов у відставку 13 років тому.
Мотиви стрілка на даний момент залишаються невідомими.
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