У Лівії слідом за прем'єром-міністром зник глава мінфіну
08:53, 10 жовтня 2013Світ
516 0
Міністр фінансів Лівії Абдель Карім ель-Кіляні затриманий і вивезений у невідомому напрямку, повідомили в четвер супутниковому телеканалу Sky News Arabia джерела в Тріполі.
За наявною інформацією, МВС Лівії за підтримки військових революційних організацій проводить спецоперацію у зв'язку з інформацією про причетність деяких відомих політиків до злочинів, пов'язаних з держбезпекою і корупцією. Ніяких подробиць про затримання ель-Кіляні поки не надходило.
На тему: У Лівії викрали прем'єр-міністра
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про затримання в Лівії прем'єр-міністра країни Алі Зейдана за розпорядженням прокуратури, повідомляє РІА Новости.
У той же час, інші джерела повідомляють, що затримання лівійських політиків можуть означати переділ влади в Лівії між угрупованнями колишніх революціонерів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter