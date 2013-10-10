У Лівії слідом за прем'єром-міністром зник глава мінфіну

За наявною інформацією, МВС Лівії за підтримки військових революційних організацій проводить спецоперацію у зв'язку з інформацією про причетність деяких відомих політиків до злочинів, пов'язаних з держбезпекою і корупцією. Ніяких подробиць про затримання ель-Кіляні поки не надходило.

На тему: У Лівії викрали прем'єр-міністра

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про затримання в Лівії прем'єр-міністра країни Алі Зейдана за розпорядженням прокуратури, повідомляє РІА Новости.

У той же час, інші джерела повідомляють, що затримання лівійських політиків можуть означати переділ влади в Лівії між угрупованнями колишніх революціонерів.