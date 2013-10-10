ЗМІ: Індія вручила ноту українському послу

Міністерство закордонних справ Індії вручило ноту послу України в цій республіці Олександру Шевченку. Про це пише ZN.UA з посиланням на джерела в українському уряді.

Зокрема, зазначається, що МЗС Індії 8 жовтня викликав посла України Шевченка, і під час зустрічі індійська сторона передала українському дипломату ноту, в якій "м'якими словами, але гранично жорстко" висловила своє занепокоєння переслідуванням індійських фармацевтичних компаній українськими контролюючими та регулюючими органами.

Як наголошується в ноті, в Делі вважають, що, по-перше, проти індійських компаній в Україні існує упередження. По-друге, індійська сторона вважає, що їх компанії дуже часто і активно перевіряють українські контролюючі та регулюючі органи. Крім того, у ноті згадується, що на одній із зустрічей з індійськими фармацевтами був присутній і співробітник СБУ.

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Водночас видання нагадує, що 15 лютого ц.р. набрала чинності постанова уряду, яка зобов'язує компанії надавати сертифікат GMP або його підтвердження при ввезенні імпортних лікарських препаратів на територію України. Внаслідок цього значна кількість індійських фармацевтичних компаній втратила право на продаж своєї продукції до нашої країни. Проте пройшло вже досить часу для того, щоб зрозуміти, що для тих компаній, які надали сертифікат GMP, створені ненормальні умови роботи.