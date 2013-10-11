Сирія просить у Росії дитяче харчування
Сирійський уряд просить громадян РФ посприяти у зборі і відправці в цю країну, насамперед, дитячого харчування, молочних сумішей для дітей-немовлят, бо брак цих продуктів у охопленій військовими діями країні відчувається найгостріше
Про це повідомив у п'ятницю на прес-конференції в РІА Новости єпископ Апамейський Ісаак Баракат (Антиохійська православна церква).
"Ми передаємо прохання від міністерства із соціальних питань Сирії, а також Червоного Хреста в Дамаску - допомогти передати Сирії дитяче харчування, оскільки Євросоюз відмовляється нам постачати цей продукт, а його дуже потребують наші немовлята", - сказав Баракат.
У свою чергу, заступник голови Імператорського православного палестинського товариства (ІППТ) Олена Агапова повідомила, що в даний час московське відділення ІППО вже проводить збір коштів для подальшої централізованої закупівлі і відправки в Сирію дитячих молочних сумішей і харчування, призначеного насамперед, для дітей до одного року.
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"Міністерство соціального захисту Сирії нам повідомляє, що маленьких дітей буквально нічим годувати. Внаслідок односторонніх економічних санкцій, які ввели низка країн Заходу, дитяче харчування не надходить до Сирії", - сказала Агапова.