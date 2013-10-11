У Молдові скасували закон про пропаганду гомосексуалізму

Таке рішення ухвалили в той час, як десятки православних священиків і представників комуністичної партії блокували вхід до Палацу Республіки в Кишиневі, намагаючись зірвати сесію парламенту, повідомляє Радіо Свобода.

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Депутати увійшли в будівлю через чорний хід. Православні віряни протестували проти обговорення парламентом закону, який би гарантував права гомосексуалів Республіки Молдова.

Нагадаємо, Кишинів сподівається парафувати угоду про асоціацію з ЄС на саміті країн Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді.