У Молдові скасували закон про пропаганду гомосексуалізму
19:17, 11 жовтня 2013Світ
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Парламент Молдови скасував закон, який передбачає покарання за пропаганду гомосексуалізму
Таке рішення ухвалили в той час, як десятки православних священиків і представників комуністичної партії блокували вхід до Палацу Республіки в Кишиневі, намагаючись зірвати сесію парламенту, повідомляє Радіо Свобода.
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Депутати увійшли в будівлю через чорний хід. Православні віряни протестували проти обговорення парламентом закону, який би гарантував права гомосексуалів Республіки Молдова.
Нагадаємо, Кишинів сподівається парафувати угоду про асоціацію з ЄС на саміті країн Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді.
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