Республіканці відзначають прогрес на переговорах з Обамою про бюджет

Про це журналістів повідомив сенатор від Теннесі Боб Коркер, передає РІА «Новости».

”Ми на шляху до рішення цього питання”, - сказав Коркер.

При цьому, за його словами, конкретного законопроекту щодо вирішення бюджетної кризи поки немає.

На тему: Республіканці запропонували Обамі новий план врегулювання кризи в США

У свою чергу, сенатор Сьюзан Коллінс від штату Мейн заявила, що адміністрація Обами готова почати з короткострокового компромісу, а потім шукати триваліші домовленості.

”З боку адміністрації є бажання брати участь в переговорах і обернути їх у бік довгострокового плану”, - сказала Коллінс.

Обама зустрічався з республіканцями впродовж приблизно півтори години у п`ятницю. Обговорювався новий план виходу з бюджетної і боргової безвихідного положення, в якому опинився федеральний уряд після відмови республіканців підняти ”стелю” боргу і прийняти бюджет на новий фінансовий рік.

Як повідомляв УНІАН, напередодні республіканці в конгресі США запропонували тимчасово підвищити верхню межу держборгу, щоб уникнути дефолту.

Спікер палати представників Джон Бейнер заявив, що він внесе цей захід на розгляд, якщо Обама погодиться продовжити переговори про бюджет.

Через бюджетну кризу багато державних установ в США не працюють вже десять днів.