Військові виявили тунель, що веде із сектора Газа до Ізраїлю (фото)
12:30, 13 жовтня 2013Світ
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Ізраїльська армія виявила й зруйнувала тунель, що вів із сектора Газа до Ізраїлю.
Тонель з Сектора Газа у Ізраїль / Фото : Nan Wu / blogs.wsj.com
За словами ізраїльських військових, палестинські терористи планували використовувати тунель довжиною в 2,5 км для здійснення нападів і викрадань в Ізраїлі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Газа знаходиться під контролем палестинського ісламістського руху ХАМАС.
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У 2006 році бойовики ХАМАС використовували подібний тунель для захоплення ізраїльського солдата Гілада Шаліта, якого пізніше обміняли на сотні палестинських ув’язнених.
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