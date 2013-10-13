Військові виявили тунель, що веде із сектора Газа до Ізраїлю (фото)

12:30, 13 жовтня 2013
Світ
1085 0

Ізраїльська армія виявила й зруйнувала тунель, що вів із сектора Газа до Ізраїлю.

Тонель з Сектора Газа у Ізраїль / Фото : Nan Wu / blogs.wsj.com

За словами ізраїльських військових, палестинські терористи планували використовувати тунель довжиною в 2,5 км для здійснення нападів і викрадань в Ізраїлі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Газа знаходиться під контролем палестинського ісламістського руху ХАМАС.

На тему: Ізраїль завдав авіаудару по підземних тунелях

У 2006 році бойовики ХАМАС використовували подібний тунель для захоплення ізраїльського солдата Гілада Шаліта, якого пізніше обміняли на сотні палестинських ув’язнених.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter