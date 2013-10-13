Військові виявили тунель, що веде із сектора Газа до Ізраїлю (фото)

За словами ізраїльських військових, палестинські терористи планували використовувати тунель довжиною в 2,5 км для здійснення нападів і викрадань в Ізраїлі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Газа знаходиться під контролем палестинського ісламістського руху ХАМАС.

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У 2006 році бойовики ХАМАС використовували подібний тунель для захоплення ізраїльського солдата Гілада Шаліта, якого пізніше обміняли на сотні палестинських ув’язнених.