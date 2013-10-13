Сирійська опозиція заявила, що не має наміру обговорювати питання врегулювання кризи

Основна політична сила сирійської опозиції Сирійська національна рада (СНР) заявила, що не збирається брати участь у переговорах "Женева-2" із низкою західних країн щодо врегулювання сирійської кризи, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Представники ради заявили, що СНР залишить опозиційну Національну коаліцію, якщо вона візьме участь у конференції.

Раніше командири озброєного крила сирійської опозиції заявили, що не вступлять у переговори з представниками влади Президента Сирії Башара Асада. На думку лідера "Ліва ат-Таухід" - військового крила організації сирійських "Братів-мусульман" Абдель Кадер ас-Салеха, недавня відмова 13 організацій озброєної опозиції у визнанні Національної коаліції опозиційних і революційних сил Сирії багато в чому пов'язаний зі згодою керівництва Нацкоаліції прийняти умови проведення майбутньої конференції "Женева-2" й почати переговори з режимом Асада.

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Росія і США - ініціатори скликання конференції "Женева-2" з мирного врегулювання сирійської проблеми - сподіваються провести її в середині листопада. Цю домовленість підтвердили глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі. Сторони узгодили конкретні кроки підготовки конференції з тим, щоб у ній взяли участь як представники влади Сирії, так і опозиція. Остаточну дату конференції визначатиме ООН у співпраці зі спецпредставником ООН і Ліги арабських держав (ЛАД) Лахдаром Брахімі. На думку спостерігачів, організаторам конференції належить вирішити складну проблему реального представництва опозиційних сил на переговорах у Женеві, оскільки лідери озброєної опозиції відмовляються брати в ній участь.