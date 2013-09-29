Генсек ООН зустрівся з главою сирійської опозиції

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун зустрівся в суботу з лідером Національної коаліції сирійської опозиції і революційних сил Ахмадом Джарбой і закликав його домовитися з іншими антиурядовими силами Сирії, щоб представити єдину делегацію на майбутній у листопаді конференції в Женеві, повідомила в п'ятницю прес-служба всесвітньої організації , повідомляє РІА Новини.

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"Генеральний секретар привітав обіцянку Джарби направити делегацію на конференцію в Женеві і закликав Національну коаліцію вийти на контакт з іншими опозиційними силами і домовитися про представника і єдиної делегації", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Напередодні Пан Гі Мун оголосив, що конференцію в Женеві він має намір скликати в середині листопада. У ній передбачається участь як влади, так і опозиції Сирії з тим, щоб вони змогли домовитися про формування перехідного уряду для мирного врегулювання конфлікту.