До Берингового моря наближається шторм з хвилями до 9 метрів

Потужний шторм з хвилями до дев'яти метрів наближається до Берингову моря і північній частині Тихого океану, повідомляє РІА Новости з посиланням на ГУМНС Росії по Камчатському краю.

"Хвилювання висотою 8-9 метрів почнеться у Беринговому морі і північних районах Тихого океану в другій половині дня понеділка. Небезпечне явище збережеться до ранку 15 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Керівникам судноплавних компаній, чиї судна знаходяться в цих районах, рекомендовано вжити заходів підвищеної обережності.

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"Відповідно до прогнозу, сили і засоби ГУМНС Росії по Камчатському краю готові оперативно реагувати на можливі надзвичайні ситуації", - додали в регіональному главку МНС.

Кілька таких штормів проходили Беріногово море взимку.