Солістку опери можуть звільнити після фраз про "бидло" в українських школах

"Людина, що працює в Національному оперному театрі, не має права так висловлюватися, і навіть так думати, - заявив головний режисер театру Анатолій Солов'яненко в ексклюзивному коментарі LB.ua. - Вона (Катерина Абдулліна - прим. Ред.) Живе і працює в Україні, її робота оплачується українською культурою і українською державою", - каже головний режисер Національного оперного театру Анатолій Солов'яненко, передає LB.ua.

На думку Анатолія Солов'яненка, працюй Абдулліна у Великому театрі в Москві, або ж у Віденській опері, її кар'єра після таких висловлювань була б поставлена ​​під загрозу.

Разом з цим, Національна опера , за словами головного режисера, буде шукати законні способи застосувати санкції проти Абдулліної, аж до звільнення з театру. "Але я вважаю, що після таких заяв вона повинна сама прийти і написати заяву про звільнення" , - говорить Солов'яненко.

"Вона не має морального права працювати в Національній опері України " , - підсумував він.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю в українському сегменті соціальної мережі Facebook поширився скріншот з коментарем солістки Національної опери Катерини Абдулліною в одному з обговорень на тему російської мови.

"Віддала дитину в російську гімназію і ще жодного разу не пошкодувала. Всі предмети по російськи все гранично ясно і зрозуміло. А найбільше сподобалася урочиста лінійка я навіть плакала. Російською дуже красиво говорили старшокласники . Співали і читали вірші. Та в цілому то контингент батьків і дітей різко відрізняється від бидлячих українських шкіл. Упершому класі 3 рази на тиждень укр мова, і випускники розмовляють нею куди краще ніж випускники укр шкіл . Я рада, що моя дочка навчається серед морально здорових дітей. А не серед бидла, - написала Абдулліна.

Пізніше скандальний коментар співачки на Фейсбуці був видалений.