Сенат США може продовжити можливість держзапозичень до лютого

Як повідомляє видання Hill з посиланням на помічників законодавців, угода, яку обговорюють у понеділок лідери демократів і республіканців у Сенаті Гаррі Рід і Мітч Макконнелл, також передбачає відновлення фінансування держустанов з теперішнього часу до 15 січня, пише РИА Новости.

На тему: У переговорах щодо виходу з бюджетної кризи США є прогрес - Обама

Крім того, пропонується створити бюджетну комісію з членів Сенату і Палати представників, щоб визначитися, які дії зробити замість автоматичного скорочення витрат бюджету, проти якого виступає Білий дім.

Федеральні органи влади в США частково закриті з 1 жовтня через відсутність бюджету, а з 17 жовтня країні теоретично загрожує дефолт через відсутність санкції Конгресу на нові запозичення.

На понеділок були заплановані переговори президента США Барака Обами з лідерами Конгресу, однак зустріч відкладена.