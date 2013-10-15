Вихід із бюджетної кризи в США можуть знайти вже сьогодні

Ситуація з бюджетною кризою і стелею держборгу в США може бути врегульована у вівторок, 15 жовтня, заявив лідер демократичної більшості в сенаті Гаррі Рід, передає РІА Новости.

"Ми досягли величезного прогресу, але не дійшли до кінця. Робимо все можливе, щоб всіх порадувати. Можливо, завтра буде чудовий день", - сказав Рід після переговорів з лідером республіканців у сенаті Мітчем Макконнеллом.

Макконнелл також назвав "істотним прогресом" результати минулих в понеділок консультацій.

За даними видання Hill, обговорювана угода передбачає продовження до лютого можливості держзапозичень щоб уникнути дефолту, а також відновлення фінансування держустанов з теперішнього часу до 15 січня.

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Федеральні органи влади в США частково закриті з 1 жовтня через відсутність бюджету, а з 17 жовтня країні теоретично загрожує дефолт через відсутність санкції конгресу на нові запозичення.

На понеділок були заплановані переговори президента США Барака Обами з лідерами конгресу, однак зустріч відкладено, щоб законодавці могли більш детально обговорити деталі передбачуваних домовленостей.