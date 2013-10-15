Сьогодні починається велике мусульманське свято - Курбан-байрам

Курбан-байрам починається 10-го числа дванадцятого місяця мусульманського місячного календаря Зуль-хіджжа, і триває кілька днів.

На тему: У мусульман почався священний місяць Рамадан

Цього дня у прочан завершується хадж - паломництво до Мекки. Також на Курбан-байрам паломники приносять жертви (курбан), на знак пам’яті про історію з Ібрагімом, який мав принести в жертву Аллаху свого сина Ісмаїла, проте останньої миті ангел Джабраїл приніс вівцю, що замінила жертву. Християни мають схожу історію про Авраама та його сина Ісаака у Старому Завіті.

Цього дня мусульмани традиційно приносять у жертву овець, кіз, верблюдів або корів.