ЄС зніме санкції проти Ірану у разі вирішення питання ядерної програми

Міжнародні санкції, які діють щодо Ірану, можуть бути зняті лише тільки в тому випадку, якщо Тегеран зробить реальні кроки для прояснення питань щодо ядерної програми, заявив у вівторок журналістам офіційний представник Верховного комісара ЄС із зовнішньої політики Майкл Менн, повідомляє РІА Новости.

"Санкційний режим, який діє відносно Ірану, в тому числі і економічні обмеження, був направлений для того, щоб закликати Іран прояснити низку питань щодо його ядерної програми... Причиною скасування цих санкцій можуть стати лише реальні зміни в ході переговорного процесу", - сказав Менн.

Переговори "шістки" міжнародних посередників (Росія, США, Китай, Великобританія, Франція, Німеччина) та Ірану почалися у вівторок у Женеві. Іранську делегацію очолює глава МЗС країни Мохаммад Джавад Заріф.

На тему: США готові до взаємних поступок з Іраном, аж до зняття санкцій

Глава Організації з атомної енергії та віце -президент Ірану Алі Акбар Салехі заявив у вівторок, що Тегеран готовий розвіяти побоювання країн Заходу з приводу своєї ядерної програми.

США, ряд інших західних країн і Ізраїль підозрюють Іран у намірі створити ядерну зброю під прикриттям програми мирного атома, Тегеран це заперечує. США ввели відносно Ірану санкції по лінії ООН і двосторонні санкції, які вже завдали істотної шкоди економіці країни. Переговори проходять на тлі значного пом'якшення риторики США та Ірану, лідери яких дали зрозуміти, що готові вирішувати проблему з ядерною програмою Тегерана мирним шляхом.