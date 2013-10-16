Лівійські племена мають намір об'єднатися

"Зараз всі лівійські племена готуються до масштабного об'єднанню по всій країні, і всі питання відділення та поділу будуть остаточно закриті", - сказав він в інтерв'ю радіостанції "Голос Росії", коментуючи повідомлення в ЗМІ про нібито підготовлюване відділення області Кіренаїка від Лівії.

На тему: ЗМІ: Бербери влаштували погром у парламенті Лівії

Бассом ас-Сол запевнив, що насправді нічого подібного не відбувається, повідомляє РІА Новости.

"Можу запевнити, що в найближчому майбутньому в нашій країні відбудуться масштабні події. Ці зміни будуть здійснені народом Лівії, усіма її племенами", - сказав він.

Представник лівійських племен повідомив, що метою візиту в РФ є передача російській стороні ясної картини того, що відбувається в Лівії.

"Нам необхідна підтримка Росії в інформаційному просторі, оскільки у світових ЗМІ відбувається найбільше спотворення ситуації в Лівії", - зазначив він.

Бассом ас-Сол повідомив також, що в п'ятницю делегація влаштує велику демонстрацію біля посольства Лівії в Москві.