Доповідь ООН із застосування хімзброї в Сирії буде готова до кінця жовтня
Доповідь експертів ООН, які провели серію інспекцій з виявлення фактів застосування хімічної зброї в Сирії, буде представлена до кінця цього місяця.
Як передає РІА «Новости», про це повідомив офіційний представник всесвітньої організації Мартін Несіркі.
"Загальна доповідь буде представлена до кінця цього місяця, точна дата поки що не відома", - сказав Несіркі.
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Група незалежних експертів двічі побувала в Сирії й підтвердила застосування зарину під час конфлікту в цій країні, що не припиняється з березня 2011 року. Разом з тим ця група, яку очолював шведський професор Оке Селстром, не уповноважена з'ясовувати, хто саме застосував отруйливі боєзаряди.
В даний час у Сирії працює передова група спільної місії Організації із заборони хімічної зброї та ООН, яка менш ніж за рік має на місці забезпечити знищення всієї програми у галузі хімзброї в цій країні.