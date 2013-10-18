Британський коронер зізнався, що крав гроші в будинках померлих

П'ятдесятисемирічний коронер з графства Глостершир на засіданні Королівського суду лондонського району Саутуорк визнав себе винним у 24 випадках крадіжок на загальну суму в 2 мільйони фунтів стерлінгів, пише РІА Новости.

Визнанню передувало поліцейське розслідування. "Обвинуваченому було пред'явлено величезна кількість доказів", - розповів журналістам детектив Дейв Селлвуд.

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"Він крав, коли хотів і що хотів. Його запрошували на затвердження заповіту і опис майна, а він, замість того, щоб все віддати бенефіціарам, крав частину грошей ... Він жив ​​явно не "по кишені" - регулярно плавав у круїзи, харчувався в дорогих ресторанах, їздив у відпустки, купив собі будинок у селі. За всіма ознаками він жив на широку ногу, а дозволити він собі це міг, тільки крадучи у клієнтів", - пояснив Селлвуд.

Після вироку, який, як очікується, буде оголошено 28 листопада, Крікмору, можливо, ще належить трибунал, про що оголосило Управління з регулювання діяльності у сфері надання юридичних послуг.