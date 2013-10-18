ЗМІ: Кількість жертв тайфуну в Японії досягла 26 осіб

Кількість загиблих через зсуви на острові Ідзу - Осима досягло 23 , ще в трьох префектурах тайфун забрав життя трьох людей , повідомили в п'ятницю японські ЗМІ з посиланням на дані поліції і місцевих адміністрацій, передає РІА Новости.

Раніше повідомлялося про 19 загиблих . На острові Ідзу - Осима до ранку п'ятниці виявлено тіла 23 людей , як і раніше без вісті зниклими числяться 26 осіб. Більше 300 будинків на острові були частково або повністю зруйновані через великого зсуву. Він був спровокований рекордними за інтенсивністю зливовими дощами - за добу в цьому районі випало дві місячні норми опадів.

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Тайфун "Віпа" пройшов з півдня на північний схід уздовж тихоокеанського узбережжя Японії. В даний час тайфун змінився зоною низького тиску. Проте повідомлення про збиток і постраждалих продовжують надходити з різних районів країни.

Раніше в четвер Головне метеорологічне управління Японії повідомило про формування нового тропічного шторму "Франциско", що отримав порядковий номер 27, на південь від японського архіпелагу.