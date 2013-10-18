США хочуть, щоб всю сирійську хімзброю вивезли за межі країни

Держсекретар США Джон Керрі вважає, що всю сирійську хімічну зброю потрібно складувати в одному місці, а потім вивезти на кораблі з країни для його подальшого знищення. Про це він заявив в інтерв'ю Національному громадському радіо, передаэ РІА Новости.

«Я сподіваюся, що більша частина даного матеріалу буде максимально швидко вивезена в одне місце, на корабель, а потім видалена з регіону, - сказав він. - І це частина угоди, яку ми виробили».

За словами глави американської дипломатії, робота зі знищення сирійської хімзброї може бути доведена до кінця і без Башара Асада. «Ці озброєння можуть бути видалені незалежно від того, буде Асад перебувати в Сирії чи ні, оскільки ми знаємо місця їх складування, вони задекларовані та охороняються», - додав Керрі.

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У свою чергу президент США Барак Обама за підсумками зустрічі з головою Ради міністрів Італії Енріко Летте заявив, що початок процесу знищення хімзброї в Сирії можна вважати успішним, повідомляє ІТАР - ТАРС.

«Ми віримо в необхідність розвивати цей успіх або, принаймні, хороший старт. Італія завжди надавала гуманітарну допомогу Сирії, і ми хочемо в цьому співпрацювати, щоб полегшити страждання людей і забезпечити політичний перехід, який дозволить населенню повернутися до своїх будинків і покласти край вбивствам», - заявив Обама.

Нагадаємо, що конфлікт у Сирії триває з березня 2011 року. Громадянська війна забрала життя вже понад 100 тис. осіб. Урядовим військам протистоять загони бойовиків, що належать до різних збройних формувань, в яких діють в тому числі іноземні найманці.