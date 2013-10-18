Лукашенко нагадав студентам, що США створили бандити

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, виступаючи перед студентами Могильовського державного університету ім. Аркадія Кулешова.

«Цій країні, напевно, трохи більше за триста років – Америці. Ну і яка це нація – ви всі знаєте, як вона формувалася – теж», - сказав Лукашенко.

На тему: ЗМІ: У Білорусі навіть Лукашенко перебуває під тиском цензури

Президент Білорусі зазначив, що з боку Заходу його часто критикують, а він сам іноді шкодує про свої критичні заяви на адресу своїх критиків. Зокрема, Лукашенко пригадав свої недавні висловлювання на адресу Президента США Барака Обами, якого назвав нащадком негрів, які дістали свободу, але одержимі ідеєю винятковості американської нації, що нав'язує свою волю решті всього світу.

При цьому він звернувся до історії утворення США.

«Ви знаєте, хто перепливав через океан – тобто, це бандити були, але люди волелюбні. Вони, окрім гаманця свого, в банк, куди треба піти там, прийти узяти і побудувати будиночок і навколо цього будиночка – нічого і знати не хотіли», - сказав Лукашенко.

Він додав, що в США близько 50 мільйонів людей «вмирають під парканом» без медичної допомоги.

На тему: Лукашенко розповів, як виховує сина історіями про Сталіна, Гітлера та Наполеона

«У пострадянській Білорусі така жахлива соціальна несправедливість немислима. Владу США не хвилюють соціальні проблеми, зокрема запропонована Обамою реформа системи медичного страхування. Обама порушив це питання про лікування п'ятдесяти з гаком мільйонів американців, які сьогодні вмирають під парканом, захворів – до тебе ніхто не підходить. Він правильно заявив про медичне страхування серед людей. І що – пройшло? Не пройшло», - наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, що на початку жовтня Лукашенко, коментуючи політику США щодо Сирії, сказав про «рабське» походження американського президента.

«І взагалі, мене Обама вражає. Ще зовсім недавно чорношкірі люди в Америці рабами були, а сьогодні вже про винятковість якусь заявляють. Я ніколи не думав, що людина, яка вийшла з цих бідних верств, зможе взагалі риторику таку в світі проводити. Це неприпустимо, це вкрай небезпечно», - сказав він.