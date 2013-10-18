Орхану Зейналову пред'явили офіційне звинувачення

Слідчі пред'явили офіційне звинувачення уродженцю Азербайджану Орханові Зейналову, який підозрюється у вбивстві 25-річного Єгора Щербакова. Нагадаємо, що гучний злочин стався в ніч на 10 жовтня біля під'їзду житлового будинку. Вбивство викликало заворушення в Західному Бірюльово, а після упіймання підозрюваного столична влада влаштувала масові рейди з виявлення нелегальних мігрантів.

«Орханові Зейналову сьогодні пред'явлено звинувачення у вбивстві в присутності адвоката і перекладача», - повідомив ІТАР-ТАРС представник Головного слідчого управління СК РФ по Москві Сергій Стукалов.

За версією слідства, саме Зейналов на очах у дівчини Єгора Щербакова вдарив його ножем прямо в серце, в результаті чого москвич помер.

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Вбивство викликало великий суспільний резонанс, після цього злочину в Бірюльово пройшов мітинг, на якому місцеві жителі зажадали знайти вбивцю в короткі терміни і посилити боротьбу з нелегальними мігрантами. Після цього відбулися масові заворушення, в ході яких ОМОН затримав понад 400 осіб.

15 жовтня Зейналова зловили в підмосковній Коломні, у затриманні брали участь бійці спецназу СОБР. Підозрюваного доставили до Москви на вертольоті, йому були надані адвокат і перекладач, а також консульська допомога азербайджанських дипломатів.