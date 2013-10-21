У Хабаровському краї підтопленим залишається лише один населений пункт

У Хабаровському краї в зоні підтоплення залишилося лише одне поселення - селище Маго у Миколаївському районі, де у воді знаходяться 29 житлових будинків та присадибних ділянок, повідомляє Russia Today з посиланням на ІТАР -ТАСС.

За даними уряду регіону, за два минулі тижні від паводку остаточно звільнилися Хабаровський, Нанайський, Амурський, Комсомольський, Ульчський райони, Хабаровськ і Комсомольськ-на-Амурі. Рівень води в річці Амур щодня знижується. Підтоплених соціально значущих об'єктів, доріг, мостів в краї більше не залишилося.

«Падіння рівня води в різних її місцях становить від 10 до 15 см на добу. Коливання фіксуються лише в Миколаївському районі, де на рівень впливає Амурський лиман», - підкреслюється в повідомленні адміністрації краю.

Евакуйованими числяться близько 5,7 тис жителів. У регіоні діють 32 обладнаних пункту тимчасового перебування потерпілих, в яких знаходиться більше 1,7 тис. осіб.

«Всі вони забезпечені одягом, їжею. Людям надана можливість працевлаштування за спеціальною програмою», - йдеться в повідомленні.

На звільнених від води територіях ведеться дератизація та дезінфекція. Ліквідацію наслідків повені продовжує угруповання чисельністю понад 8,5 тис осіб, використовується більш 1,55 тис одиниць техніки.

Нагадаємо, потужний паводок на Далекому Сході, викликаний рясними дощами, розпочався наприкінці липня і став найсильнішим за всю історію метеоспостережень. Збиток від розгулу стихії оцінюється в кілька мільярдів рублів, в цілому постраждали 100 тис. осіб. У рятувальних роботах були задіяні військовослужбовці .